Новые корветы на 60% будут украинскими

07:34, 03 июля 2009
Крым
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Завершается работа над техпроектом

Срывов в работе по созданию для украинских Военно-морских сил нового корабля класса «корвет» нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам командующий ВМС Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ.

«В отношении нового проекта корабля класса «корвет» в этом году проведена чрезвычайно успешная работа. Сейчас, в соответствии с утвержденным планом, мы завершаем технический проект. Поэтому никаких срывов нет, к осени будет доклад о завершении технического проекта, и если будет соответствующее финансирование, - а над этим, я знаю, многие работники ответственных структур работают, - то возможна закладка первых кораблей на Николаевском заводе», - отметил командующий.

Как утверждает И.ТЕНЮХ, проектируемый корабль «будет самым современным, оснащенным новейшими образцами вооружения, в его построении примут участие, кроме Украины, и другие государства Европы». Как добавил командующий, «60% корабля класса «корвет» - это участие украинских предприятий, 40% - участие предприятий ведущих государств мира».

Отвечая на вопрос о количестве таких кораблей, необходимых флоту, И.ТЕНЮХ отметил: «В соответствии с задачами флота, количество кораблей определено, с их тактико-техническими характеристиками, с наличием на каждом корабле вертолета - более 10».

Как сообщал УНИАН, по оценкам специалистов Министерства обороны Украины, строительство первого отечественного перспективного корабля класса «корвет» может начаться не ранее 2010 года.

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