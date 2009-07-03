СБУ собирает материалы о депортации крымских татар

По поручению Президента Виктора ЮЩЕНКО Служба безопасности Украины во взаимодействии с Генпрокуратурой проводит сбор материалов, касающихся выселений из Крыма в 1944 году крымскотатарского и других народов.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Собираются и изучаются документы, устанавливаются и опрашиваются свидетели.

По результатам СБУ и ГПУ предоставят правовую оценку насильственному выселению народов.

В мае 1944 года тогдашний руководитель советского государства Иосиф Сталин подписал постановление о выселении крымских татар с полуострова. Их обвинили в массовом дезертирстве, сотрудничестве с фашистами, расправах над советскими партизанами.

Порядка 190 тысяч крымских татар были выселены с территории полуострова в Узбекистан, Казахстан, Марийскую АССР и на Урал.

Помимо крымских татар, с полуострова в 1944 году депортировали представителей других народов: армян, болгар и греков.