Кабмин выделил Крыму деньги для преодоления последствий стихии

Кабинет министров Украины принял решение о выделении 11,5 млн. грн. для преодоления последствий стихии в Крыму.

Эти средства Министерство труда и социальной политики получит 3 июля, сообщила его пресс-служба.

Специальная комиссия Минтруда составит списки граждан, которые пострадали от стихии 25-29 июня в Крыму.

«Вся сумма объявленных правительством Крыма убытков, а она составляет 11,5 млн. грн., будет выплачена пострадавшим в кратчайшие сроки», - сказала министр труда Людмила ДЕНИСОВА.

Работает телефон «горячей линии» министерства: 8-800-507-30-90.

Как сообщалось, 30 июня заместитель председателя Совета министров Крыма Николай КОЛИСНИЧЕНКО заявил, что в автономии от сильных ливней пострадали пять районов. Убытки сельхозпредприятий и населения составляют около 25 млн. грн.