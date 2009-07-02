Парад кораблей устроят в Севастополе на День флота Украины

5 июля в Севастополе в честь Дня флота Украины устроят парад кораблей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам командующий Военно-Морских сил Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ.

Как отметил командующий, согласно с Указом Президента, в этом году впервые отмечается День флота страны, «который объединил в себе празднование не только Дня Военно-Морских сил Украины, то есть военных моряков, но и моряков гражданского флота, а также моряков речного флота».

5 июля ожидается приезд в Севастополь Президента Украины - Верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны Виктора ЮЩЕНКО.

Адмирал сообщил, что, кроме парада кораблей, на площади Нахимова будет проведен выпуск лейтенантов Севастопольского военно-морского института. Кроме того, жители и гости города смогут принять участие в смотре кораблей и военной техники на площади возле морского вокзала.

И.ТЕНЮХ добавил, что программой праздника предусмотрены многочисленные концерты, торжественное собрание.

На День флота приглашены руководители областей и городов Украины, «шефские организации, которые плодотворно сотрудничают с ВМС».

Справка УНИАН. Согласно с Указом Президента, празднование Дня флота Украины проводится в первое воскресенье июля.