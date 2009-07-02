Ющенко презентует свою Конституцию в крымском телеэфире
16:54, 02 июля 2009Крым
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Разговор на полтора часа
Президент Виктор ЮЩЕНКО в ходе визита в автономию презентует свой проект изменений в Конституцию Украины в телеэфире на крымском канале.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в пятницу вечером ЮЩЕНКО примет участие в специальном проекте Черноморской телерадиокомпании «Новая конституция - наш общий шаг к будущему».
Во время прямого эфира, который продлится полтора часа, Президент обсудит с представителями общественности Крыма проект изменений в Конституцию.
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