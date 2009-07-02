Ющенко презентует свою Конституцию в крымском телеэфире

Президент Виктор ЮЩЕНКО в ходе визита в автономию презентует свой проект изменений в Конституцию Украины в телеэфире на крымском канале.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в пятницу вечером ЮЩЕНКО примет участие в специальном проекте Черноморской телерадиокомпании «Новая конституция - наш общий шаг к будущему».

Во время прямого эфира, который продлится полтора часа, Президент обсудит с представителями общественности Крыма проект изменений в Конституцию.