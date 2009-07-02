Украинский флот надеется на улучшение финансирования

15:49, 02 июля 2009
Крым
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Адмирал рассчитывает на осень

Командование Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины надеется на улучшение финансирования мероприятий боевой подготовки ВМС во второй половине этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, командующий украинских ВМС адмирал Игорь ТЕНЮХ на пресс-конференции в Севастополе выразил надежду, что «бюджет будет пересмотрен, и во второй половине этого года мы сможем подготовиться и провести все то запланированое, которое ранее было составлено».

По его словам, «особенно мы надеемся на осень, когда мы планируем провести командно-штабніе учения с привлечением всех родов ВМС, во взаимодействии с другими видами Вооруженных Сил Украины».

В то же время, как отметил адмирал, флот «прошел определенный этап подготовки военных моряков», и, по его словам, «пересмотрены планы в соответствии с финансированием, которое сейчас есть в ВМС, выполнены полностью. Но могу отметить, что когда сравнить с прошлым годом, то, конечно, наплаванность кораблей (количество суток пребывания кораблей в море - УНИАН) у нас, к сожалению, уменьшилась на 5-6 суток».

Как добавил командующий, «план выполнен и кораблями, благодаря тому, что мы провели командно-штабные учения в районе озера Донузлав, в котором принимали участие все рода ВМС, - от морской авиации до войскх береговой обороны». Как отметил он, «войска береговой обороны свои также скорректированные планы на сегодняшний день выполнили полностью, морская авиация свои полеты выполнила согласно пересмотренных планов». В частности, по информации командующего, поисково-спасательные группы морской авиации выполнили свыше 1100 прыжков успешно.

По словам И.ТЕНЮХА, «если бы было то финансирование, которое мы предусматривали, то планы были более масштабными».

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