Срыв учений Sea Breeze-2009 огорчил военных моряков

Командующий Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ выражает сожаление в связи с тем, что учения «Си бриз» в этом году не состоятся.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшней пресс-конференции в Севастополе И.ТЕНЮХ отметил, что «для военного моряка, конечно, это не является позитивом, поскольку при проведении любых учений чрезвычайно важно то, что на этих учениях каждый военный организм приобретает больше взаимодействия с другими видами Вооруженных Сил».

По словам адмирала, «военные моряки были готовы и очень настаивали на том, чтобы эти учения были проведены». Также, добавил он, руководство Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины «пыталось сделать все возможное, чтобы эти учения прошли».

«Но решение оставалось за Верховной Радой, поэтому, какое решение принято, такое мы и выполняем», - сказал он.

В то же время, отметил командующий, скорректированный в начале года «в связи с большим недофинансированием» план подготовки ВМС на сегодня выполнен полностью.

Адмирал добавил, что планы, составленные на 2009 учебный год еще в конце прошлого года, «имели более мощный этап подготовки».