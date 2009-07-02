Корвет «Тернополь» примет участие в операции НАТО

Корвет Военно-морских сил Украины «Тернополь» в октябре примет участие в операции НАТО «Активные усилия» в Средиземном море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил командующий украинских ВМС адмирал Игорь ТЕНЮХ на пресс-конференции в Севастополе.

По словам И.ТЕНЮХА, тогда как в связи с недофинансированием ВМС Украины в начале текущего года планы боевой подготовки флота моряками были скорректированы, «выполнение задач по плану борьбы с терроризмом в операции «Активные усилия» остается в силе, и Военно-морские силы Украины готовят корабль, который будет принимать участие в этой операции, запланированной на октября текущего года. Эти планы не меняются».

Как добавил адмирал, «есть одно большое пожелание: чтобы те необходимы ресурсы, которые должны быть предоставлены Военно-морским силам, поступили, и тогда мы продолжим выполнение плана боевой подготовки с более усиленным масштабом».

По информации командующего, корвет «Тернополь» уже начал подготовку к участию в операции «Активные усилия».

Кроме того, отметил И.ТЕНЮХ, «для нас очень важным является то, что в этом году впервые батальон морской пехоты ВМС Украины выполняет задачи международной миссии в Косово».

Он также подчеркнул важность участия украинских ВМС в активациях Блексифор. «Вторым для нас чрезвычайно важным является то, что в этом году Украина передает управление объединением Блексифор болгарским ВМС. Активация Блексифор и в дальнейшем остается чрезвычайно актуальной в наше непростое время», - сказал адмирал.