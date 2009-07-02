В Крыму ищут умников, которые заклеивают автономера пластырем

Операция по выявлению транспортных средств с чужими, грязными, специально закрытыми, неосвещенными номерными знаками или вообще без госномеров стартовала в Крыму.

Мероприятия «Номерной знак» продлятся до 13 июля, сообщила пресс-служба крымской Госавтоинспекции.

За первые три дня операции на территории полуострова задержаны 52 водителя, которые пытались скрыть госномера от системы наблюдения «Визирь». «Водители наклеивали жвачки, измазывали их грязью, заклеивали отдельные цифры пластырем», – отметили в ГАИ.

За этот период задержаны 10 водителей, на авто которых отсутствовали номера. На 24 машинах знаки были закреплены в неположенном месте. На 17 автомобилях госномера не освещались в темное время суток.

В соответствии со статьей 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях на скрывающих номерные знаки водителей может быть наложен штраф в размере от 170 до 255 гривен. За повторное совершение правонарушения налагается штраф от 255 до 510 гривен или «общественные работы на срок от 30 до 40 часов с оплатным изъятием транспортного средства или без такого». Машина отправляется на штрафплощадку.