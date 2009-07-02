Крымские татары надеются на ЕС

Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат ЧУБАРОВ надеется на помощь Евросоюза в решении политико-правовых проблем крымских татар.

Об этом он заявил сегодня в беседе с корреспондентом УНИАН в Брюсселе.

“Украинский политикум сегодня в целом не готов решать политико-правовые проблемы обустройства крымских татар. И здесь определенную лепту могли бы внести европейские институты, в частности, с помощью привлечения соответствующих специалистов”, - сказал Р.ЧУБАРОВ.

Сегодня заместитель председателя меджлиса уже провел встречу с депутатом Европарламента Чарльзом ТАННОКОМ (группа народных партий, Великобритания), а во второй половине дня выступит на заседании Европейского политического центра по теме развития Крыма.