В центре Ялты на лето установят аттракционы

Власти Ялты с третьего раза дал разрешение на установку в центре города, на площади перед зданием горисполкома, комплекса детских аттракционов.

Их до конца сезона установит фирма «Скай Плаза», у которой в долгосрочной аренде под инвестпроект находится здание бывшего кинотеатра «Сатурн», часть площади Советской и Дома торговли, сообщила пресс-служба мэрии Ялты.

«Фирма обратилась к руководству города с просьбой разрешить на арендованной территории установку 15 аттракционов. Свое ходатайство потенциальные инвесторы мотивировали тем, что инвестиционный проект временно заморожен, а арендная плата за землю возросла. Фирма согласна ее вносить в местный бюджет, но хотела бы заработать деньги на этот взнос в период курортного сезона», - говорится в сообщении.

Исполком пошел навстречу, учитывая то, что фирма реконструировала и взяла на свое содержание городской фонтан на площади Советской. При этом разрешение дано на установку только 9 аттракционов - преимущественно для детей дошкольного и младшего школьного возраста.