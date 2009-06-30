Украина впервые примет Чемпионат мира по борьбе Кураш

Украина в этом году впервые станет хозяином Чемпионата мира по борьбе Кураш среди взрослых.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, соревнования по этому неолимпийскому виду спорта будут проходить с 6 по 12 октября в Алуште. Ожидается, что в Чемпионате мира примут участие борцы более чем из пятидесяти стран мира.

Этот чемпионат мира станет седьмым. Первый прошел в Узбекистане в 1999 году.

Кураш (борьба на поясах) – древний, хорошо известный в мире, но новый для Украины вид спорта. В Международную ассоциацию Кураш сегодня входят свыше 120 стран мира с 5 континентов.

Федерация борьбы Кураш Украины была зарегистрирована Министерством юстиции в ноябре 2005 года, а в следующем месяце она стала членом Международной ассоциации Кураш и Европейской конфедерации Кураш. На сегодня ячейки федерации действуют в 18-ти областях страны, отметили в Минспорта.