Крым соберет меньше зерна, чем рассчитывал

Аграрии Крыма в этом году соберут меньший урожай зерновых, чем рассчитывали первоначально. Виноваты погодные условия: сначала - засуха, затем - сильные ливни на северо-западе полуострова.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя Совета министров Крыма Николай КОЛИСНИЧЕНКО сообщил сегодня журналистам в Симферополе, что в этом году уборка зерновых идет тяжело. «В начале мая как прошли дожди, (потом) зерновые поспевали в сухую погоду. Идет недобор того урожая, который мы ожидали, и плюс «помогает» стихия», – сказал вице-премьер.

Сначала в Крыму ставилась задача собрать в этом году 2 миллиона тонн зерновых. Теперь в Совмине рассчитывают, что урожай зерна будет на уровне прошлого года. «Я думаю, что мы приблизимся к уровню прошлого года, а уровень прошлого года – 1 миллион 670 тысяч тонн ранних зерновых», – сказал Н.КОЛИСНИЧЕНКО.