В Крыму спасены две унесенные в открытое море девочки

Украинские матросы-спасатели оказали помощь двум девочкам-подросткам, унесенным на надувном матрасе на три километра в море в западном Крыму.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о происшествии на Бакальской косе в Раздольненском районе автономии поступила к спасателям накануне.

Отдыхающие на резиновой лодке и матросы-спасатели на моторной лодке отправились на помощь. «Девочки, 1993 и 1997 годов рождения, спасены в трех километрах от берега», – говорится в сообщении.

Также в западном Крыму, в селе Межводное Черноморского района, помощь понадобилась трем отдыхающим из России. Их матрас ветром уносило в море. «Матросы-спасатели догнали матрас», – отметили в МЧС. Девушки, 1989 и 1990 годов рождения, и парень, 1987 года рождения, на катере доставлены на берег. От медицинской помощи они отказались.

В этом же селе во время купания в море исчезла женщина. «Матрос-спасатель нашел ее на ограждающем буе акватории пляжа. Гражданка, которая находилась в нетрезвом состоянии, доставлена на берег», – сказано в сообщении.