Картина из песка на миллион

24-летняя Ксения Симонова из Евпатории (Крым), которая рисует картины на песке, стала победителем первого сезона национального талант-шоу "Україна має талант" на телеканале СТБ.

Она получает один миллион гривен.

Победителя шоу назвали 26 июня на гала-концерте "Україна має талант".

Ксения планирует потратить выигранный миллион на помощь больной девочке и покупку квартиры для себя. "У меня, сына и мужа наконец-то появится жилье. Я очень хочу купить маленький домик в Евпатории, а оставшиеся деньги я вложу в фонд "Живи, солнышко", который будет помогать больным деткам. И, конечно же, первую помощь от нас получит девятимесячная Ника, собственно ради которой мы и пришли на этот проект", - сказала она каналу СТБ.