Крымчанка получит миллион за талант
12:13, 27 июня 2009Крым
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Девушка рисует на песке
|Крымчанка рисует сказочные картины на песке. Фото СТБ
Она получает миллион гривен.
Победителя шоу назвали 26 июня на гала-концерте "Україна має талант".
"Слов нет", - сказала девушка о своей победе.
Ксения планирует потратить выигранный миллион на помощь больной девочке и покупку жилья для своей молодой семьи.
"У меня, сына и мужа наконец-то появится жилье. Я очень хочу купить маленький домик в Евпатории, а оставшиеся деньги я вложу в фонд "Живи, солнышко", который будет помогать больным деткам. И, конечно же, первую помощь от нас получит девятимесячная Ника, собственно ради которой мы и пришли на этот проект", - сказала крымчанка каналу СТБ.
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