Крымчанка получит миллион за талант

24-летняя Ксения Симонова из Евпатории (Крым), которая рисует картины на песке, стала победителем первого сезона национального талант-шоу "Україна має талант" на телеканале СТБ.

Она получает миллион гривен.

Победителя шоу назвали 26 июня на гала-концерте "Україна має талант".

"Слов нет", - сказала девушка о своей победе.

Ксения планирует потратить выигранный миллион на помощь больной девочке и покупку жилья для своей молодой семьи.

"У меня, сына и мужа наконец-то появится жилье. Я очень хочу купить маленький домик в Евпатории, а оставшиеся деньги я вложу в фонд "Живи, солнышко", который будет помогать больным деткам. И, конечно же, первую помощь от нас получит девятимесячная Ника, собственно ради которой мы и пришли на этот проект", - сказала крымчанка каналу СТБ.