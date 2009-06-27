Полсотни крымчан радовались разгрому шведов под Полтавой

Митинг по случаю 300-летия разгрома русскими войсками шведской армии под Полтавой провели сегодня в Симферополе активисты Русской общины Крыма и партии «Русский блок».

В акции приняли участие полсотни человек. Активисты пояснили малочисленность митинга тем, что делегация Крыма – члены «Русского блока» и Русской общины – отправилась на мероприятия в Полтаву. «Мы собрались сегодня, пусть нас немного, но мы с мыслью о России живем. Разгром шведов под Полтавой – это знаковое событие для русского народа и русской армии», – заявили митингующие.

Они выступали под флагами Российской Федерации, знаменами своих общественно-политических сил и транспарантом «Будущее Украины – в Союзе с Россией!».

«Подвиг наших предков, отстоявших свободу и независимость Родины, бессмертен. Тем более велико его значение сегодня, когда Украину пытаются втянуть в НАТО, расколоть единство нашей православной церкви, преследовать русский язык», – сказано в резолюции акции.

«Победили тогда, преодолеем трудности сейчас. Приложим все усилия для объединения России, Украины и Белоруссии в единое союзное государство. Современных "мазеп" – на помойку истории», – добавили участники митинга.

Акция закончилась государственным гимном России.

***Полтавская битва – самая большая битва Северной войны между войсками Царства Российского под командованием Петра I и шведской армией Карла XII. Состоялась утром 27 июня (8 июля) 1709 года за 6 верст от Полтавы. Победа российской армии привела к перелому в Северной войне в пользу России и положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе.