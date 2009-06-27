20 гектаров пшеницы сгорело в результате поджога в Крыму

Проводится расследование

20 гектаров пшеницы уничтожено в фермерском хозяйстве в крымском селе Войково. Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар, причиной которого был поджог, ликвидирован отделением Государственной пожарной охраны МЧС . Жертв и пострадавших нет. Правоохранительные органы проводят расследование.

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