20 гектаров пшеницы сгорело в результате поджога в Крыму

10:04, 27 июня 2009
Крым
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Проводится расследование

20 гектаров пшеницы уничтожено в фермерском хозяйстве в крымском селе Войково.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар, причиной которого был поджог, ликвидирован отделением Государственной пожарной охраны МЧС .

Жертв и пострадавших нет.

Правоохранительные органы проводят расследование.

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