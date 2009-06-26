Следственную комиссию по земле Симферополя предложили создать ВР

Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины для расследования обстоятельств самовольного захвата земельных участков и незаконного строительства жилых, офисных, развлекательных центров в Симферополе предлагает создать народный депутат от Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в парламенте.

Как пояснил лидер регионалов Крыма, основанием для внесения проекта постановления на рассмотрение ВР «стали многочисленные нарушения законов Украины руководством ООО «Стар Строй» и ООО «Гросс», которые на самовольно занятых земельных участках, в том числе в парке им. Гагарина, без соответственно оформленных разрешений, без проектно-сметной документации, без уплаты необходимых платежей в бюджет ведут незаконное строительство в Симферополе по ул. К.Маркса, 2; ул. Гоголя, 4; ул. Жилябова, 23; ул. Казанская, 1; ул.Толстого (Гагаринский парк)».

Основным заданием ВСК будет расследование нарушений законодательства Украины и бездеятельности правоохранительных и контролирующих органов. «Невзирая на неоднократные депутатские обращения и депутатский запрос в контролирующие и правоохранительные органы, незаконное строительство продолжается», - заявил КИСЕЛЕВ.

Он предлагает установить, каким образом проводились строительные финоперации. «Есть информация, согласно которой расчеты за строительство проводились наличностью», - говорит депутат.

В состав ВСК планируется включить 5 нардепов: по одному представителю от каждой фракции.

КИСЕЛЕВ предлагает себя в председатели комиссии.

Раньше в телеэфире лидер Крымской организации Партии регионов заявил, что «отдельные личности», среди которых он назвал «авторитетного» депутата Верховной Рады автономии, незаконно строят там, где им хочется, а затем сдают объекты в аренду, продают.

КИСЕЛЕВ выразил уверенность, что если ВСК будет создана, то «многим придется отвечать по закону».