Экс-прокурор Крыма может возглавить Минюст
Проект постановления
Кабинет министров Украины внес на рассмотрение парламента проект постановления Верховной Рады о назначении членов правительства.
В соответствии с текстом документа, размещенном на официальном сайте парламента, Кабмин предлагает назначить:
Михаила ЗГУРОВСКОГО - на должность вице-премьер-министра Украины;
Юрия ЛЮБОНЕНКО - на должность вице-премьер-министра Украины;
Федора ЯРОШЕНКО - на должность министра финансов Украины;
Тариела ВАСАДЗЕ - на должность министра транспорта и связи Украины;
Виктора ШЕМЧУКА - на должность министра юстиции Украины.
Постановление предлагается принять в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части четвертой статьи 114 Конституции Украины.
***ШЕМЧУК - экс-прокурор Крыма, ныне - народный депутат Украины.