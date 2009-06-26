Крым принял первый в этом году миллион курортников

Почти 1 миллион 20 тысяч человек отдохнули с начала 2009 года в Крыму.

Это на 16,7% ниже уровня аналогичного периода 2008-го года, говорится в оперативных данных Министерства курортов и туризма автономии.

По состоянию на 26 июня в Крыму работают 478 санаторно-курортных учреждений и туристских предприятий, они заполнены на 66,1%. В прошлом году в конце июня работали 499 учреждений, коэффициент заполняемости составлял 74,2%.

По данным исполкомов и райгосадминистраций курортных регионов крымской автономии, организованно в таких учреждениях отдохнули 265,1 тыс. человек, это на 22,6% меньше, чем за тот же период минувшего года.

Министр курортов автономии Андрей СУМЦОВ не делает трагедии из-за снижения в этом году, во время экономического кризиса, числа отдыхающих в Крыму. Он считает, что нужно смотреть не на количество курортников, а на то, сколько денежных средств поступит в бюджет после отдыха. «Мы придем к тому, что будем больше смотреть на пополнение бюджета», - сказал А.СУМЦОВ накануне в комментарии УНИАН.