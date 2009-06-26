Депутату из Севастополя за взятку светит 12 лет тюрьмы

Задержанному при получении 55 тысяч долларов взятки депутату Севастопольского городского совета от Партии регионов Сергею СМОЛЬЯНИНОВУ грозит лишение свободы сроком на 12 лет.

По информации пресс-центра прокуратуры Севастополя, в отношении СМОЛЬЯНИНОВА «возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 368 ч. З Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы».

24 июня сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата с поличным во время получения денег за содействие в отводе земельного участка площадью 4 гектара в черте Севастополя.