Ущерб от стихии в Крыму может составить 15 млн. грн.

Ущерб, нанесенный стихией в Раздольненском районе Крыма, может составить около 15 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил представитель Совета министров Крыма со ссылкой на министра аграрной политики автономии Павла АКИМОВА.

«Министр заявил, что повреждено около 10 тысяч гектаров посевов. По его оценкам, ущерб - до 15 миллионов», - сообщил собеседник агентства.

Накануне из-за ливневых дождей с градом произошло частичное подтопление ряда населенных пунктов Раздольненского района, повреждены посевы зерновых, пострадали мелкие животные и куры. Жертв среди населения нет.

Крым проинформировал Кабинет министров Украины о сложившейся ситуации.

Комиссия, состоящая из представителей местных властей, уточняет сумму ущерба.