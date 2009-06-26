Штормовое предупреждение в Крыму

Штормовое предупреждение объявлено на пятницу и субботу в Крыму из-за ожидаемого ухудшения погодных условий.

«Согласно данным крымского гидрометеоцентра Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 26-27 июня на территории автономии местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер 19-24 метров в секунду», - сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Из-за ухудшения погоды возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и линий связи, затруднениями в работе транспорта, обрушением слабоукрепленных конструкций и рекламных щитов, нарушениями в работе дренажно-коллекторных сетей, локальным подтоплением, увеличением количества дорожных аварий.

«Руководителям служб и ведомств необходимо принять меры по предупреждению ЧС и нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения», - подчеркнули спасатели.

Бойцы МЧС советуют жителям и гостям Крыма отложить посещение горно-лесных массивов.

Спасатели напоминают, что во время грозы нельзя находиться на открытой территории, возле одиноко стоящих деревьев и в воде.

При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить по телефону 101.