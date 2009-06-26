Катер конфисковали у жителя Крыма

Катер «Амур-2» изъяли в городе Щелкино в восточном Крыму сотрудники налоговой милиции в рамках проведения операции «Курорт-2009».

Местный житель перевозил пассажиров на катере, не имея на этот вид деятельности необходимых документов. Стоимость прогулки составляла 200 гривен.

Согласно составленному протоколу изъят катер «Амур-2» и подвесной мотор «Сузуки-115».

Материалы по данному факту передадут в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.