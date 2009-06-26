Ливень уничтожил посевы зерновых

По предварительным подсчетам, около 1 тыс. га зерновых погибло в Раздольненском районе Крыма из-за прошедших накануне ливневых дождей с градом.

Как сообщили в пресс-службе крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, ливни были в четверг с 15.30 до 16.30 на территории Серебрянского сельского совета.

«Произошли гибель приблизительно 2% от общей площади посевных района и частичное подтопление населенных пунктов», - говорится в сообщении.

Мобильно-оперативная группа объехала 7 населенных пунктов района. «Установлено, что в районе сел Каштановка и Орловка наблюдается уничтожение посевов зерновых культур, в районе села Каштановка - частичное подтопление дворов, огородов, дома и население не пострадало, вода движется в направлении балки за селом. Остальные населенные пункты не пострадали», - отмечается в сообщении.

Сегодня утром состоялось рабочее совещание с руководителями пострадавших сельхозпредприятий. Работает комиссия по определению убытка.