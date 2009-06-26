Гражданин России найден мертвым в Азовском море в Крыму

Тело гражданина Российской Федерации найдено на поверхности Азовского моря на востоке Крыма.

Как сообщили в пресс-службе крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, информация об обнаружении погибшего поступила к спасателям накануне.

Тело мужчины находилось в море, в 50-ти метрах от берега. «Причина смерти устанавливается», - отметили в МЧС.

Cпасатели сообщают также о других происшествиях на воде. За минувшие сутки в автономии спасены три человека, которых унесло в море. В Сакском районе Крыма двух людей на надувном матрасе унесло в море на расстояние 1,6 км от берега, в Ленинском районе человека - на расстояние 1-го км. Спасенные в медицинской помощи не нуждаются.