Умер Майкл Джексон

В Лос-Анджелесе скончался знаменитый американский певец Майкл Джексон. Ему было 50 лет.

Эту информацию официально подтвердил телеканалу CNN судебный следователь Лос-Анджелеса Фред КОРАЛЛ.

У певца остановилось сердце.

В четверг Джексон был доставлен в реанимацию госпиталя в Лос-Анджелесе. По имеющейся информации, артист уже не дышал в момент, когда медики прибыли к нему в дом. В автомобиле скорой помощи певцу провели комплекс сердечно-легочной реанимации.

Майкл Джексон достиг известности в 12 лет как вокалист организованной им из своих братьев группы Jackson 5. Впоследствии стал самым коммерчески успешным сольным артистом в истории и был провозглашён «Королём поп-музыки». Наибольшим признанием пользуются альбомы Off the Wall (1979), Thriller (1982) и Bad (1987), причём Thriller занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый диск всех времён и народов.

По материалам Reuters, ИТАР-ТАСС