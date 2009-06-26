Земторги в Севастополе организовали с вопиющими нарушениями

Запланированный на 30 июня земельный аукцион подготовлен городским советом Севастополя "с вопиющими нарушениями законодательства", заявил начальник горуправления Госкомзема Игорь СИЗОВ.

Горсовет принял решение о самостоятельном проведении торгов по продаже прав аренды на земельные участки несельскохозяйственного назначения.

"Горсовет проигнорировал наши письменные замечания. Замечания следующие: грубо нарушено постановление Кабинета министров Украины, в соответствии с которым технические паспорта на земельные участки готовятся территориальными органами земельных ресурсов и никем другим. На предстоящий аукцион все техпаспорта на предлагаемые земельные участки подготовлены с нарушением этого постановления, в обход территориального органа земельных ресурсов", - сказал СИЗОВ.

По его словам, депутаты "пошли и на другое нарушение". "Из пяти лотов по одному техническая документация не имеет положительного заключения экспертизы. Более того, нам известно, что есть замечания юридической службы горсовета, которые тоже не учтены. Это прямое нарушение закона о государственной землеустроительной экспертизе", - заявил чиновник.

Кроме того, добавил он, нарушена 136-я статья Земельного кодекса, которая определяет, как оценивается лот при продаже права аренды.

"Все допущенные, мягко говоря, небрежности ставят под сомнение легитимность проведения этого аукциона. Мы предлагаем отойти от позиции конфронтации (это проводим мы, это проводите вы, это проводит горсовет, это - администрация)", - отметил чиновник.

По его словам, если в ближайшее время документация, в том числе и техпаспорта, будет пересмотрена и приведена в соответствие с требованием закона, "может быть, не 30 июня, а в июле этот аукцион можно будет провести предельно легитимно". "Тогда ни у кого не будет сомнения в его итогах", - сказал СИЗОВ.

Он подчеркнул, что, если 30 июня горсовет все-таки проведет аукцион, севастопольское управление Госкомзема обратится в прокуратуру.