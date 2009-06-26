Фестиваль граффити планируется провести в Севастополе

Фестиваль граффити собираются провести в августе в рамках дней Великобритании в Севастополе.

Как отметил первый заместитель председателя горгосадминистрации Владимир КАЗАРИН, возле Севастополя много подпорных стенок, на которых любители граффити после конкурсного отбора "смогут познакомить со своим творчеством единомышленников".

"Используя положительный опыт английской стороны, таким образом попытаемся привлечь к созидательной работе любителей этого вида молодежной субкультуры", - сказал чиновник, сообщает пресс-служба администрации.