Тимошенко: Черноморский флот России покинет Крым после 2017 года

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что после 2017 года на территории Украины не будет никаких иностранных военных баз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня, отвечая на вопросы студентов Львовского политехнического института о судьбе российского Черноморского флота, базирующегося в Крыму.

«Вы знаете, что соглашение заканчивается (в 2017 году), и наша страна будет свободна от каких-либо баз», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она заверила, правительство не изменит свою позицию по этому вопросу.

«Так что не волнуйтесь, наше правительство не ошибется в этих вопросах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.