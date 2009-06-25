В Большом каньоне продолжают поить туристов бодягой

Министерство курортов Крыма обратилось к бахчисарайским властям с просьбой навести порядок в Большом каньоне.

В уникальном объекте крымской природы продолжают несанкционированно работать коммерсанты, занимающиеся розливом вина и торговлей, сообщила сегодня на коллегии первый заместитель министра курортов и туризма автономии Марина СЛЕСАРЕВА.

«К сожалению, ежегодно в министерство поступают нарекания от организаторов экскурсионной деятельности в связи с нахождением на территории Большого каньона несанкционированных точек по розливу вина, (точек) торговли», - сказала она.

СЛЕСАРЕВА попросила Бахчисарайскую райгосадминистрацию и Куйбышевский лесхоз обратить внимание на проблему и, если возможно, «уже в этом году устранить недостатки».