Россия приступила к созданию пункта базирования ЧФ в Абхазии

Россия приступила к созданию пункта базирования Черноморского флота в Очамчире /Абхазия/, работы продлятся в течение двух-трех лет.

Об этом сегодня сообщил ИТАР-ТАСС главком ВМФ РФ адмирал Владимир Высоцкий.

По его словам, "ничего крупного там базироваться не будет".

"Намерены разместить там отдельные тактические группы, - сказал Высоцкий. - Работы уже ведутся и продлятся в течение двух-трех лет". "Идет тактическая проработка вопроса", - добавил главком.

Как сообщили 25 января ИТАР-ТАСС в Главном штабе ВМФ России, "пункт базирования в Очамчире будет использоваться с учетом угрозы диверсий и терактов со стороны грузинских спецслужб, которую нельзя исключать".

В штабе отметили, что после дноуглубительных работ порт Очамчира сможет принимать большие и малые десантные корабли, а также катера и тральщики Черноморского флота. "Задача сделать так, чтобы у причалов Очамчиры швартовались корабли любых классов, в том числе крейсеры, и чтобы в порту могло одновременно находиться много наших кораблей, перед нами не стоит. Наоборот, с учетом потенциальной угрозы диверсий и терактов со стороны грузинских спецслужб в период функционирования пункта базирования чем меньше там будет наших кораблей, тем лучше. Поэтому там будет базироваться лишь небольшая часть кораблей, остальные будут стоять на якорях на рейде порта", - уточнил собеседник агентства.

"Важнейшая задача - наряду со строительством причалов создать береговую инфраструктуру для техобслуживания и ремонта кораблей, пополнения ими запасов воды, продовольствия, боеприпасов и обеспечить ее охрану и оборону", - подчеркнул он.

В Главном штабе также сообщили, что на окончательное решение о строительстве причалов для определенных классов кораблей "будут влиять показатели глубин в акватории абхазского побережья". При этом было отмечено, что замеры внутреннего и внешнего рейдов и работы по оборудованию побережья и обозначению буями фарватеров были проведены флотскими специалистами еще в прошлом году. По данным Главного штаба, "штатный фарватер в районе Очамчира имеет неплохие показатели, но пока сильно заилен - его глубины составляют в среднем 3,8 м, что позволяет размещать там ракетные катера и базовые тральщики".

В октябре 2008 года глава МИД Абхазии Сергей Шамба предложил России создать в Очамчире базу Черноморского флота. До сентября 1996 года там базировалась Краснознаменная бригада морских частей погранвойск КГБ СССР, которая затем была передислоцирована в Каспийск /Дагестан/.