90% водных объектов Алушты работают «в черную»

Абсолютное большинство водных объектов работают в Алуште без лицензий.

Как заявил начальник управления по курорту, туризму и информации исполкома Алуштинского горсовета Валерий ПЕТРОВСКИЙ сегодня на коллегии Минкурортов Крыма, примерно 10% водных объектов обратились за лицензиями. «Все остальные работают «в черную», - сказал чиновник.

ПЕТРОВСКИЙ объяснил такое положение сложностью получения лицензии. По его словам, сейчас за один день лицензию в Киеве уже не оформишь.

Для избежания травматизма прокатчикам гидроциклов предложено купить надувные «мосты» и установить такие объекты в море, на расстоянии 300 метров от берега. «Он берет клиента, завозит туда, и человек в 300-метровой зоне от берега может плавать», - сказал ПЕТРОВСКИЙ.