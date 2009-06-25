Кони вытоптали Долину привидений

Долину привидений – популярный туристический объект Крыма – губят лошади, принадлежащие коммерческим структурам и катающие отдыхающих.

Об этом заявил начальник управления по курорту, туризму и информации исполкома Алуштинского горсовета Валерий ПЕТРОВСКИЙ сегодня на коллегии Минкурортов Крыма.

По данным чиновника, в Долине привидений в летний период находятся порядка 700 лошадей.

«Каждый второй дворик имеет лошадей, которые находятся на свободном выпасе. Там нет уже ни одного растения, остались одни палочки. Смотреть не на что. Все затоптано», – сказал ПЕТРОВСКИЙ.

Он предложил «убрать конный туризм», оставив на горе Демерджи только 3 фирмы, работающие законно.