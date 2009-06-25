Суд не признал в Блинове секретаря горсовета Симферополя

Киевский районный суд Симферополя отказал Владимиру БЛИНОВУ в удовлетворении исковых требований о его восстановлении на должности секретаря Симферопольского городского совета, сообщает пресс-центр мэрии.

В горсовете Симферополя с конца прошлого года - противостояние сторонников и противников мэра Геннадия БАБЕНКО. 19 марта полномочия БЛИНОВА были досрочно прекращены решением депутатов, поддерживающих мэра. 14 мая сторонники БАБЕНКО избрали нового секретаря горсовета. Им стала главврач 7-ой горбольницы Симферополя, депутат Людмила ПЫХТЕЕВА.

«Принятое судом решение подтверждает правовую позицию Симферопольского городского совета и симферопольского мэра в отношении данного спора», - заявили в пресс-центре.

В информации не уточняется, планирует ли БЛИНОВ подавать апелляцию на решение райсуда.