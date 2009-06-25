Совет Севастополя требует объективного расследования

Севастопольский городской совет выражает заинтересованность в объективном расследовании обстоятельств и причин задержания депутата горсовета от Партии регионов Сергея СМОЛЬЯНИНОВА и не исключает провокаций.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

24 июня сотрудники СБУ задержали депутата при получении 55 тыс. долларов взятки.

«Надеясь на то, что задержание депутата и обвинение его в нарушении законности не связаны с политикой, попыткой дискредитации определённых политических сил, горсовет, в то же время, не исключает, что скандал мог быть спровоцирован», - подчеркивается в сообщении.

В связи с этим, отмечает пресс-служба, «депутатский корпус в целях более объективного расследования обстоятельств и причин, связанных с задержанием депутата, готов оказать правоохранительным органам всяческое содействие, а при необходимости провести своё независимое расследование».

Кроме того, как подчеркивается в сообщении, «горсовет не исключает возможности рассмотрения на одной из ближайших сессий вопроса о борьбе с коррупцией, нарушениями законности в работе депутатского корпуса, а также выработать ряд упредительных мер. В частности, предполагается взять под особый контроль вопросы прохождения документов, связанных с получением земли юридическими и физическими лицами, заслушать председателя постоянной профильной комиссии о положении дел».