Абитуриенты могут в он-лайне отслеживать шансы на поступление

В понедельник, 29 июня, начнет работать информационно-поисковая система «Конкурс», где в он-лайн режиме абитуриенты смогут отслеживать свои шансы стать студентами украинских вузов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель проекта Программы содействия внешнему тестированию в Украине (USETI) Владимир КОВТУНЕЦ.

Он отметил, что идея такой информационной системы принадлежит директору Департамента высшего образования. Первая версия была реализована в прошлом году, а сейчас сделана усовершенствованная версия, над которой велась работа с января 2009-го.

В.КОВТУНЕЦ объяснил, что отличие нынешней системы заключается в том, что будут предоставляться не статистические данные о вступительной кампании, а информация о конкурсе. То есть, будет высвечиваться таблица со списком абитуриентов по направлению, сумма баллов по сертификатам, а если будут творческие испытания, то сюда будут добавляться и эти результаты. Галочкой будут отражаться фамилии абитуриентов, имеющих право на внеконкурсное поступление, а также те, кто имеет целевое направление, победители конкурсов и олимпиад и кто имеет право на первоочередное вступление.

«Рейтинг будет составлен таким образом, чтобы он отвечал условиям приема, утвержденном Минобразования. Таким образом, на первых позициях будут лица, имеющие право на внеконкурсное поступление и победители всеукраинских олимпиад и участники международных олимпиад, а остальные будут расположены в порядке уменьшения суммы баллов сертификата», - сказал В.КОВТУНЕЦ.

Пользователям веб-ресурса будет доступна информация по каждому высшему учебному заведению по каждому направлению подготовки (специальности) отдельно по дневной и заочной формам обучения. Также там будет информация о лицензированных объемах приема, объемах госзаказа по каждому направлению, перечне конкурсных предметов по разным специальностям, стоимости обучения и списке абитуриентов.

Поступающие смогут зарегистрироваться в системе на веб-сайте www.vstup.info, используя собственное имя пользователя и пароль, которые будут автоматически генерироваться при предоставлении ими документов в вузы.

В свою очередь высшие учебные заведения обязаны ежедневно обновлять базу данных и обнародовать актуальную информацию.

В.КОВТУНЕЦ отметил, что участие высших учебных заведений является обязательным в системе «Конкурс» в соответствии с приказом Минобразования. На сегодня в ней зарегистрировался уже 421 субъект.

«Это все учебные заведения 3-4 уровня аккредитации, их филиалы и отдельные подразделения», - отметил он.

Также в системе зарегистрировались по собственной инициативе около двух десятков учебных заведений І-ІІ уровня аккредитации.