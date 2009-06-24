Автомобиль перевернулся в горах Крыма: погиб водитель
17:49, 24 июня 2009Крым
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Пассажирка-россиянка выжила
Один человек погиб, еще один получил травмы в результате опрокидывания автомобиля на горе Клементьева в Крыму.
Как сообщили в пресс-службе крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, автомобиль «Жигули» лежал на своей крыше на высоте 50-ти метров на склоне, крутизна которого достигала 80 градусов.
Срезав с помощью спецоборудования стойки и крышу «Жигулей», спасатели достали из искореженной машины тело погибшего 53-летнего водителя-крымчанина и пострадавшую 40-летнюю пассажирку-москвичку.
Женщину передали врачам «скорой помощи». У нее оказались закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма груди и перелом ребер.
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