Сомнительным вином торгуют в центре Евпатории

Властям Евпатории не удается пресечь незаконную торговлю разливным вином сомнительного качества на главной аллее парка Фрунзе, любимого места отдыха курортников, и на улице Горького.

Как сообщила пресс-служба мэрии, разобраться в ситуации власти просят евпаторийскую прокуратуру. В городское надзорное ведомство направлено письмо.

«Если после вмешательства прокурора контролирующие службы не примут необходимые меры, это будет расценено как проявление коррупции», - заявили в мэрии.

Среди других проблем Евпатории - установка самовольных торговых палаток в курортной зоне города. «С такими предпринимателями разговор короткий: не реагируют на предупреждения -незаконные объекты будут демонтированы», - заверили в мэрии.

Коммунальным службам дано поручение о демонтаже самовольных палаток.