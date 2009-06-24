Законность 11 тысяч ветеринарных штрафов поставлена под сомнение

Прокуратура внесла в крымское управление ветеринарной медицины предписание о приведении его работы в соответствие с законодательством.

Во время проверки соблюдения требований законодательства об административных правонарушениях за последние полтора года надзорное ведомство обнаружило нарушения в работе управления.

Законность наложения 11 тысяч штрафов поставлена под сомнение из-за того, что работники ветслужби выполняли не все требования закона, информирует пресс-служба прокуратуры автономии.

"Налагая на граждан административное взыскание в виде штрафов, ветеринары не выносили постановления об административных правонарушениях. Хотя закон требует, чтобы такие документы были в двух экземплярах, один из которых вручается нарушителю, чтобы он мог оспорить действия контролеров, если считает их незаконными. Таким образом, фактически нарушены права 11 тысяч граждан", - говорится в сообщении.