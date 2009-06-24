Память жертв депортации 1944 года почтили в Крыму
13:51, 24 июня 2009Крым
0 0
Армян, болгар и греков
В Крыму почтили память жертв депортации 1944 года – армян, болгар и греков.
На перроне железнодорожного вокзала Симферополя представители армянских, болгарских, греческих национально-культурных обществ и власти автономии возложили цветы и венки к мемориальной плите, напоминающей о депортации.
Священник армянской апостольской церкви Симферополя отец Артур ГЕВОРКЯН провел поминальную службу.
Помимо армян, болгар и греков, из Крыма были выселены представители других народов: в 1941 году – крымские немцы, в мае 1944 года – крымские татары.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter