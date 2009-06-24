Крым приглашает на фестиваль «Ой, на Ивана, ой, да на Купала»

Фестиваль «Ой, на Ивана, ой, да на Купала» – грандиозное гуляние, посвященное празднику Ивана Купала, пройдет 4 июля в Крыму.

Мероприятие проводится уже шестой раз, сообщают организаторы – управление культуры Симферопольской районной государственной администрации.

В программе праздника – шествие, концерт, конкурс красоты «Мисс Купава – 2009». Для детей подготовлена развлекательная программа с сюрпризами.

Фестиваль начинается на плато Кызыл-Коба с прохождения купальского кордона. «Гости должны будут перейти ручей босиком и пройти обряд очищения. По поверью, так снимаются болезни, порча, грехи, сглаз, очищение водой подтвердит диплом с подписью Бабы Яги», – говорится в сообщении организаторов. Девушки подарят каждому венки из полевых цветов и ароматических трав и яркие атласные ленточки, чтобы потом завязать их на дереве-желаний.

Влюбленные на время праздника смогут соединить свои сердца в купальском ЗАГСе и получить свидетельство о супружестве «Иван и Купава».

«Паровозик Счастья» увезет в путешествие по долине, а «Паровозик Чудо-печь» накормит печеным и ароматным картофелем. Также можно посетить энергетическую пирамиду, чтобы зарядиться космической энергией», – добавили организаторы.

Мастера декоративно-прикладного искусства представят свою продукцию: сувениры-обереги, поделки из глины, изделия из дерева и серебра.

Завершат праздник большой обрядовый хоровод, фейерверк и дискотека.