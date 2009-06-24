Прогноз погоды на четверг

По прогнозам синоптиков, 25 июня в Украине ожидается переменная облачность.

Преимущественно без осадков, в западной части и в Одесской области местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, при грозах шквалы 15-20 м/с.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 30-34°, в южной части местами 35-38°, в западных областях 25-29°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 13-18°, сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Киевской области сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 15-20°, днем 30-34°. В Киеве температура ночью 18-20°, днем 31-33°.