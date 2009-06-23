Волга считает, что нынешнему парламенту Крыма хватит 4-х лет

Лидер «Союза левых сил» Василий ВОЛГА считает обращение Верховной рады Крыма в Конституционный суд Украины относительно срока полномочий депутатов нынешнего созыва «попыткой обанкротившейся крымской власти усидеть в своих креслах».

«Если бы крымская власть была уверена в своих силах и не чувствовала того огромного количества грехов, то не боялась бы идти на очередные выборы и не пыталась удержаться за свое кресло», - сказал лидер СЛС сегодня в Симферополе, сообщает пресс-служба партии.

В.ВОЛГА уверен, что выборы в парламент автономии пройдут в марте 2010 года. «Уверен, что 20 марта мы вместе пойдем на избирательные участки. Пока в Крыму не будет власти без криминального шлейфа за спиной, ситуация на полуострове не изменится», - добавил он.