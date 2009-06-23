Налоговики изъяли катер в Крыму

Катер ориентировочной стоимостью 630 тысяч гривен изъят сотрудниками налоговой милиции в поселке Рыбачье в Крыму в рамках проведения операции «Курорт-2009».

Местный житель предоставлял услуги – полет на парашюте (300 грн. за 10 минут полета), прикрепленного к катеру – без полного пакета разрешительных документов, уточняет пресс-служба Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.

Материалы по данному факту будут переданы в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.