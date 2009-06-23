Налоговики изъяли катер в Крыму
17:13, 23 июня 2009Крым
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Проводится операция «Курорт-2009»
Катер ориентировочной стоимостью 630 тысяч гривен изъят сотрудниками налоговой милиции в поселке Рыбачье в Крыму в рамках проведения операции «Курорт-2009».
Местный житель предоставлял услуги – полет на парашюте (300 грн. за 10 минут полета), прикрепленного к катеру – без полного пакета разрешительных документов, уточняет пресс-служба Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.
Материалы по данному факту будут переданы в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.
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