Москвичку сняли со штыря в Крыму

В Евпатории украинские спасатели оказали помощь отдыхающей из России, которая, спускаясь к морю, проткнула ногу металлическим штырем.

"48-летняя москвичка загорала на набережной и решила по ступеням спуститься к воде. У самого края женщина почувствовала адскую боль, пронзившую ее ступню. Теряя сознание от боли, она позвала на помощь", - говорится в сообщении крымского управления МЧС.

На место происшествия прибыл аварийно-спасательный автомобиль. "Сотрудники с помощью спецоборудования обрезали 15-сантиметровый штырь, торчавший из бетонной ступеньки", - говорят спасатели.

Женщину с металлической конструкцией отправили в больницу. "Врачи прогнозируют благополучный исход операции и уверяют, что спасут пострадавшую ногу", - отметили в МЧС.