Алушта – с головой

Мэр крымского города Алушта Владимир ЩЕРБИНА, которого год назад сотрудники Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Украины задержали по подозрению во взяточничестве, считает заказным возбуждение уголовного дела в отношении него.

В.ЩЕРБИНА приступил к исполнению обязанностей мэра Алушты около двух недель назад, получив на руки вступившее в силу решение Апелляционного суда Киева, который оставил в силе решение Печерского райсуда об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении него.

Как передает корреспондент УНИАН, по убеждению городского председателя, у силовиков не было ни повода, ни оснований для возбуждения дела. «Задача была поставлена, заказ был оформлен, и в этом были задействованы представители правоохранительных органов», - заявил В.ЩЕРБИНА сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

Городской председатель отказался назвать инициаторов «заказа». «Я был готов назвать фамилии, но адвокаты не рекомендуют», - сказал мэр. Причинами «возни» В.ЩЕРБИНА считает события вокруг бара «Робинзон» и борьбу за набережную Алушты. «С «Робинзоном» (связано) бесспорно, с желанием, в том числе достаточно влиятельных бизнес-структур, работать на набережной и с желанием отдельных инвесторов минимизировать долевое участие в развитии инфраструктуры города», - сказал городской руководитель Алушты.

На вопрос, простил ли он министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, который обвинял его в получении взяток, В.ЩЕРБИНА ответил: «Бог простит».

При этом мэр не исключил, что будут поданы иски к правоохранителям. «Иски будут подготовлены, над этим работают юристы, и это будет определенной гарантией того, чтобы правоохранительные органы несколько придержали свои искушения продолжить подобные провокации», - сказал В.ЩЕРБИНА, добавив, что у него самого «сейчас нет времени и возможности», чтобы «втягиваться в процесс».

Как сообщал УНИАН, 13 июня 2008 года мэр Алушты и его тогдашний заместитель Вадим ПОПОВ были задержаны в Крыму во время совместной операции сотрудников ГПУ и МВД. 16 июня Печерский райсуд Киева избрал чиновникам меру пресечения - содержание под стражей. 14 августа Печерский райсуд принял решение освободить их под подписку о невыезде. 15 апреля 2009 года Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского райсуда от 20 марта об отмене постановления о возбуждении дела в отношении мэра Алушты.