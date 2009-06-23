В Крыму прокуратура передала в суд дело о контрабанде самолета
14:44, 23 июня 2009Крым
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Аферу выявили сотрудники СБУ
Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по факту контрабандного ввоза самолета и попытки незаконного вывоза из страны двух авиационных двигателей.
В результате этих действий государству нанесен ущерб на сумму более 2,5 млн. грн., сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Аферу выявили сотрудники Службы безопасности Украины.
«Доказательства вины ранее судимого за контрабанду директора частной авиакомпании представлены на рассмотрение суда», - отмечается в сообщении.
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