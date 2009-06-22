Дело против очередного вокзального оборотня передано в суд

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении заместителя командира роты Крымской зоны батальона патрульной службы при Линейном управлении на Приднепровской железной дороге, обвиняемого в должностном подлоге, превышении служебных полномочий и получении взятки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, в обвинительное заключение вошло 14 эпизодов фальсификации протоколов об административном нарушении.

«Таким образом «оборотень» создавал видимость эффективной работы. И за такую результативность он сам себя «поощрял» «денежными премиями» - отобранными у граждан средствами на сумму 280 грн. Еще 100 грн. он отобрал у задержанного в виде «откупных» - за непривлеченин к административной ответственности», - говорится в сообщении прокуратуры.

Старший лейтенант милиции стал 14-м сотрудником линейного отдела милиции на станции Симферополь, уличенным в злоупотреблениях. «Ранее 13 милиционеров оказались на скамье подсудимых, один из них уже отбывает наказание», - напомнили в прокуратуре